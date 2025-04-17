Beyoğlu'nda kapkaç anları kameraya böyle yansıdı

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 30 Mart ve 2 Nisan'da, Şişhane Sadi Konuralp Caddesi ve Refik Saydam Caddesi üzerinde motosikletli 2 şüphelinin, kaldırımda bekleyen ve yolda yürüyen 3 ayrı kişinin elindeki cep telefonlarının "kapkaç" yöntemiyle almasına ilişkin çalışma yaptı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, telefonları çalan şüphelilerin çeşitli suçlardan 53 kaydı bulunan S.A. (22) ile 13 suç kaydı bulunan F.K. (25) olduğunu belirledi.

S.A. isimli şüpheli Üsküdar'da, F.K. ise Çağlayan'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınarak emniyete getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

"Kapkaç" anları güvenlik kamerasınca kaydedildi

Öte yandan şüphelilerin, motosiklet üzerinden yaptıkları "kapkaç" anları güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, kaldırım kenarında bekleyen kadına motosikletle yanaşan şüphelilerin, kadının elindeki cep telefonunu aldıktan sonra uzaklaşması bulunuyor. Başka bir görüntüde ise şüphelilerin, yolda yürürken elindeki telefonuna bakan gence yanaşmaları, telefonu alıp uzaklaşmaları, şüphelilerin arkasından koşan mağdurun da ayakkabısının çıkmasıyla yere düşmesi yer alıyor.

Başka bir görüntüde de kaldırımda bekleyen kadınlara yanaşmaya çalışan şüphelilerin, telefonu almadan uzaklaşması bulunuyor.