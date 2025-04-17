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Türkiye
AA 17.04.2025 05:45

Dolandırıcılık operasyonunda 71 şüpheli yakalandı

Eskişehir merkezli 24 ilde düzenlenen operasyonda, dijital yayın platformlarına üyelik işlemleri gerçekleştirme bahanesiyle aradıkları kişileri dolandırdıkları belirlenen 71 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "call center" ve "home office" kurarak "0850" ve "0312" ile başlayan telefon numaralarından kişileri arayıp "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Dijital yayın platformları adına telefonla konuşan şüphelilerin, aradıkları kişilere, üyeliklerin yenileneceği, iptal edileceği ya da iptal sürecinde vergi iadesi yapılacağını söyleyerek mağdurları ikna ettikleri, ödeme yapmadıkları takdirde haklarında yasal işlem başlatılacağı yönünde baskı kurarak, şahsi kullanımlarındaki şirket hesaplarına para gönderilmesini sağladıkları belirlendi.

144 dolandırıcılık olayının gerçekleştirilmiş

Bu yöntemle 144 dolandırıcılık olayının gerçekleştirildiği, mağdurların yaklaşık 3,5 milyon liralık zararının oluştuğu tespit edildi.

Şüphelilerin suçtan elde ettiği 14 milyon lira değerinde taşınmaz ile 100 milyon lira işlem hacmine sahip banka ve elektronik para hesaplarına bloke konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce özel harekat ekiplerinin desteğiyle Eskişehir, Ankara, Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, İzmir, Antalya, Denizli, Hatay, Mersin, Adana, Konya, Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Giresun, Ordu, Samsun, Kayseri, Balıkesir, Nevşehir ve Kütahya'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 71 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda bilgisayar, silah, uyuşturucu, doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü, gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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