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Türkiye
AA 17.04.2025 05:24

Kuyumcuyu tabancayla soyma girişiminde bulunan şüpheliler yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kuyumcuyu tabancayla soymaya çalışan 3 şüpheli yakalandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'ndeki kuyumcuya selam vererek giren bir kişi iş yeri çalışanına tabanca çekerek altınları almak istedi.

O sırada işletmenin arka tarafından çıkan diğer çalışanı gören soyguncu, panikleyerek kaçmaya çalıştı.

Şüphelinin kuyumcudan çıkarken açtığı ateş, para sayma makinesine isabet etti.

Dışarıda kendisini bekleyen araca binerek kaçan şüpheli ile aracı kullanan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kamera kayıtlarında, şüphelinin kuyumcuya selam vererek girdikten sonra yanında bulunan tabancayı çıkarıp çalışana poşet attığı ve altınları doldurmasını söylediği anlar yer alıyor.

O sırada iş yerinin arkasındaki odadan çıkan diğer çalışanın "sakin sakin" diye bağırmasından tedirgin olan şüphelinin panikleyerek iş yerinden kaçtığı ve kaçarken tabancayı ateşlediği görülüyor.

3 şüpheli saklandıkları evde yakalandı

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, kuyumcuya giren şüphelinin O.A. olduğunu belirledi.

Şüphelinin Mevlana Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit eden Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti.

Eve baskın yapan polis, O.A ile şüphelinin kaçtığı otomobili kullanan ve saklanmasına yardım ettiği belirlenen E.Y. ile A.K'yi yakaladı.

Zanlıların, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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