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Türkiye
İHA 17.04.2025 00:29

Kış uykusundan uyanan ayı böyle görüntülendi

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde kış uykusundan uyanan ayı, hafif kar yağışı altında yeşeren arazide ot yiyip beslenirken havadan görüntülendi.

Baharın gelmesiyle birlikte doğada hareketlilik artarken, özellikle yüksek ayı popülasyonuyla dikkat çeken Erzincan’ın Refahiye ilçesinde ayıların köylere yakın tarlalara indiği gözlendi.

Dağlık ve ormanlık alandan inip yeni yeni yeşermeye başlayan açık arazide yiyecek arayan ayı, dronla görüntülendi.

Kış uykusundan uyanan ayı böyle görüntülendi

Belgesel niteliğinde bir süre havadan görüntülenen ayının iki ayağının üzerine kalkıp drona tepki göstermesi de kadraja yansıdı.

Uzmanlar, bölgede ayı popülasyonunun oldukça yüksek olduğunu belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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