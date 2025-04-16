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Türkiye
AA 16.04.2025 22:55

Konya'da 4 katlı binada yangın: 2 ölü

Konya'da 4 katlı apartmanda yangın çıktı. Çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti.

Konya'da 4 katlı binada yangın: 2 ölü
[Fotograf: AA]

Merkez Meram ilçesi Sahipata Mahallesi Dursun Fakıh Sokak'taki 4 katlı apartmanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başlarken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Daha sonra daireye giren ekipler, evde 2 çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Hayati tehlikesi bulunmayan 4 kişi ise ekiplerin desteğiyle evden çıkarıldı.

Söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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