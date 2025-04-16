TARSİM zirai don olayının kayısılardaki etkilerini yerinde tespit etti

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü ve beraberindeki TARSİM heyeti, Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Osman AKAR'ı, Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Erdoğan'ı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Yazıhan Ziraat Odası Başkanı Yunus Kılınç'ı, Battalgazi Ziraat Odası Başkanı Bayram Alışık'ı, Tarım Platformu Başkanı İhsan Akın'ı, Akçadağ Ziraat Odası Başkanı Mehmet İnal'ı, Darende Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca'yı ve Malatya Valisi Seddar Yavuz'u ziyaret ederek, muhtarlar ve üreticilerle bir araya geldi.

Ziyaretlerde, geçen hafta Malatya ve ilçelerinde meydana gelen don olayı ve devam eden hasar tespit çalışmalarına ilişkin bölgenin son durumu hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu ve karşılıklı görüş alışverişi gerçekleştirildi. Sigortalı üreticilerin mağduriyet yaşamaması adına, TARSİM'in var gücüyle çalıştığı aktarıldı.

TARSİM heyeti, programın devamında, hasar gören tarım arazilerinde incelemelerde bulunarak, kontroller gerçekleştirdi. Devam eden hasar tespit çalışmaları ve bölgedeki son durum hakkında yetkililerden bilgiler alındı. Üreticilere geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Söz konusu süreçte süratli bir şekilde aksiyon alındığı ve memnuniyetin artırılması yönünde gereken hassasiyetin azami düzeyde gösterildiği belirtilerek, bir daha böyle afetlerin yaşanmaması temennisi paylaşıldı.