Başıboş köpekten kaçarken motosiklet çarptı

Olay, Serik’e bağlı Orta Mahalle Belek turizm yolu üzeri otogar karşısında meydana geldi.
Sahipsiz köpekten korkarak aniden yola fırlayan Yusuf E. Ç'ye, Harun D. idaresindeki motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan çocuk ve sürücü, kazada yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Görüntülerde çocuğun yola fırlaması, motosikletin çarpması ve ardından yere savrulmaları net şekilde görüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.