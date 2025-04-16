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Türkiye
İHA 16.04.2025 14:06

Başıboş köpekten kaçarken motosiklet çarptı

Antalya'nın Serik ilçesinde başıboş köpekten kaçan 10 yaşındaki çocuğa motosiklet çarptı. Kazada çocuk ve motosiklet sürücüsü yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Serik’e bağlı Orta Mahalle Belek turizm yolu üzeri otogar karşısında meydana geldi.

Sahipsiz köpekten korkarak aniden yola fırlayan Yusuf E. Ç'ye, Harun D. idaresindeki motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan çocuk ve sürücü, kazada yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı

Görüntülerde çocuğun yola fırlaması, motosikletin çarpması ve ardından yere savrulmaları net şekilde görüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Antalya Başıboş Köpek Sorunu Motosiklet
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