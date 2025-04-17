TPAO'nun Van'da petrol arama çalışması sürüyor

İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Beşparmak Mahallesi'nde 2 bin 300 rakımlı dağın eteğinde jandarma ile güvenlik korucularının nöbet tuttuğu bölgede 200 tonluk petrol sondaj kulesi kuruldu.

Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan ve AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, şantiyeyi ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Arvas, gazetecilere, bölgede madenlerin ve jeotermal kaynakların ekonomiye kazandırılması için altyapı çalışması yürütüldüğünü söyledi.

En kısa sürede müjdeli haberler beklediklerini belirten Arvas, "Bu çalışmanın bereketli olmasını diliyoruz. İnşallah 3, 4 ayda bir emare görürüz. Oluk oluk, Şırnak'ta olduğu gibi petrol çıkacak. Ülkemizin birlik ve beraberliği için artık kendi göbeğimizi kendimiz kesecek noktadayız. Sondajlar bize ait." dedi.

"Milli kaynaklarımız, milli makinelerimizle derin sondaj kuyularını yapıyoruz"

Bölgede 200 tonluk sondaj kulesinin kurulduğunu ifade eden Arvas, şunları kaydetti:

"Derin sondajlar yapabilecek noktadayız. Yaptığımız İHA, SİHA'lar gibi petrolümüzü, gazımızı çıkaracağız. Milli kaynaklarımız, milli makinelerimizle derin sondaj kuyularını yapıyoruz. İnşallah gravitesi yüksek, kaliteli bir petrol çıkacak. Petrolde dışa bağımlı bir ülkeyiz. İnşallah bu çalışmayla dışa bağımlılığımız minimize edilecek. 1500 metre derin sondaj yapılarak teknolojik imkanlarla inşallah birkaç ayda petrole ulaşılacak."