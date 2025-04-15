Sakarya'da bungalovda gizli kamera skandalı: 2 tutuklama

Sakarya Valiliği, ilçedeki bir bungalovda gizli kamerayla izleme yapıldığına dair iddiaların kamuoyuna yansıması üzerine harekete geçti.
Adli ve idari tahkikat başlatılan olayla ilgili söz konusu işletmede inceleme yapıldı.
Çalışmalar sonucu işletme sahibi H.K. ile olayda şüpheli bulunan T.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, söz konusu işletmenin ilçe belediyesi tarafından süresiz olarak mühürlendiği öğrenildi.