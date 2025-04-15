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Türkiye
AA 15.04.2025 20:29

Sakarya'da bungalovda gizli kamera skandalı: 2 tutuklama

Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bir bungalovda gizli kamerayla izleme yapıldığı iddiasına ilişkin gözaltına alınan işletme sahibi ile bir şüpheli tutuklandı.

Sakarya'da bungalovda gizli kamera skandalı: 2 tutuklama

Sakarya Valiliği, ilçedeki bir bungalovda gizli kamerayla izleme yapıldığına dair iddiaların kamuoyuna yansıması üzerine harekete geçti.

Adli ve idari tahkikat başlatılan olayla ilgili söz konusu işletmede inceleme yapıldı.

Çalışmalar sonucu işletme sahibi H.K. ile olayda şüpheli bulunan T.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.

İşletme süresiz olarak mühürlendi

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, söz konusu işletmenin ilçe belediyesi tarafından süresiz olarak mühürlendiği öğrenildi.

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