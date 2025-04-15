Açık 16.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 15.04.2025 17:46

Minguzzi'nin mezarını tahrip eden zanlı tutuklandı

Kadıköy'de bıçaklanarak hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 67 yaşındaki şüpheli Duran A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Minguzzi'nin mezarını tahrip eden zanlı tutuklandı

Kadıköy'de arkadaşlarıyla gittiği pazar yerinde bıçaklanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarı, olayla ilgili davanın görüleceği gün tahrip edildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları ile mezarı tahrip ettiği belirlenen Duran A. isimli şüphelinin kimliği tespit edildi.

Dün gözaltına alınarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli Duran A., emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından 'İbadethane ve mezarlıklara zarar verme' suçundan tutuklandı.

Minguzzi'nin mezarını tahrip eden zanlı tutuklandı

Takılıp düşünce mezarı tahrip ettiğini iddia etti

Şüpheli Duran A. ifadesinde, Bahçelievler'de yaşadığını ve evsiz olduğunu, zaman zaman mezarlığa gidip Minguzzi'nin mezarının yakınındaki bir çeşmeden su içtiğini belirtti.

Minguzzi'nin kim olduğunu ve mezarının nerede olduğunu gazetelerden öğrendiği için bildiğini söyleyen şüphelinin, merak ederek gece saatlerinde mezarın başına gittiğinde ayağının takılarak çitlere düştüğünü ve sinirlenerek mezarı kırıp, döktüğünü söylediği öğrenildi.

Şüphelinin yakalandığını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, "İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın mezarının tahrip edilmesiyle ilgili, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucunda 67 yaşındaki D.A. adlı şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Mattia Ahmet Minguzzi evladımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı: 2 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:20
Kosova'da yeni milletvekillerinin yemin edeceği oturum iptal edildi
18:16
Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisinden "İran nükleer programını ortadan kaldırmalı" mesajı
17:52
Hamas: İsrail, şüpheli bir küresel sessizliğin gölgesinde Gazze'de planlı soykırım uyguluyor
17:45
Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı: 2 kişi öldü
17:29
TROY kartlar artık Google Play'de kullanılabilecek
16:49
UNRWA: Ateşkes sırasında Gazze Şeridi'ne giren stoklar tükendi
Kızılırmak'ın rengi kırmızıya döndü: 'Fadlum' etkisi
Kızılırmak'ın rengi kırmızıya döndü: 'Fadlum' etkisi
FOTO FOKUS
5 binden fazla haneyi karanlıkta bırakan trafo hırsızlarına 8 yıl 4 ay hapis
5 binden fazla haneyi karanlıkta bırakan trafo hırsızlarına 8 yıl 4 ay hapis
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ