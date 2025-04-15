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Türkiye
TRT Haber 15.04.2025 16:41

Babasına şiddet uygulayan şarkıcı Ekin Can Arslan tutuklandı

Babasına şiddet uyguladığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Rapçi Ekin Can Arslan, "basit yaralama" suçundan tutuklandı.

Babasına şiddet uygulayan şarkıcı Ekin Can Arslan tutuklandı

Ataşehir'deki evinde gözaltına alınan Arslan, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Cumhuriyet savcılığında ifadesi alındıktan sonra tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Arslan'ın "basit yaralama" suçundan tutuklanmasını kararlaştırdı.

Rapçi Ekin Can Arslan, daha önce kliplerinde uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle tutuklanmış, mart ayında serbest bırakılmıştı.

Arslan bu kez de babasına şiddet uyguladığı anları sosyal medyadan paylaştı.

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