Babasına şiddet uygulayan şarkıcı Ekin Can Arslan tutuklandı

Ataşehir'deki evinde gözaltına alınan Arslan, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Cumhuriyet savcılığında ifadesi alındıktan sonra tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Arslan'ın "basit yaralama" suçundan tutuklanmasını kararlaştırdı.

Rapçi Ekin Can Arslan, daha önce kliplerinde uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle tutuklanmış, mart ayında serbest bırakılmıştı.

Arslan bu kez de babasına şiddet uyguladığı anları sosyal medyadan paylaştı.