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Türkiye
AA 15.04.2025 14:56

Antalya'da tur minibüsü sulama tankerine çarptı: 6 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde tur minibüsünün sulama tankerine çarpması sonucu 4'ü yabancı uyruklu 6 kişi yaralandı.

Antalya'da tur minibüsü sulama tankerine çarptı: 6 yaralı
[Fotograf: AA]

Aydoğan Şen yönetimindeki tur minibüsü, Dikmen Mahallesi Turizm Caddesi'nde Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve refüjdeki ağaçları sulayan Ramazan Doğan idaresindeki sulama tankerine arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada minibüs sürücüsü Şen, aynı araçta bulunan İngiliz uyruklu Sri Rayahu Ningsih Stanton, David James Stanton, Joanna Shirley Stanton ve Mia April Stanton ile sulama yapan belediye işçisi Mehmet Deniz yaralandı.

Antalya'da tur minibüsü sulama tankerine çarptı: 6 yaralı

İtfaiye ve sağlık ekipleri, minibüste sıkışan sürücüyü vinç yardımıyla 3 saatlik çalışmanın ardından araçtan çıkardı.

Kaza yerine gelen minibüs sürücüsünün eşi ve babası fenalık geçirdi.

Sağlık ekiplerince Serik'teki hastanelere kaldırılan yaralılardan minibüs sürücüsü Şen ile Sri Rayahu Ningsih Stanton'un durumunun ağır olduğu belirtildi.

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