Antalya'da tur minibüsü sulama tankerine çarptı: 6 yaralı

Aydoğan Şen yönetimindeki tur minibüsü, Dikmen Mahallesi Turizm Caddesi'nde Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve refüjdeki ağaçları sulayan Ramazan Doğan idaresindeki sulama tankerine arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada minibüs sürücüsü Şen, aynı araçta bulunan İngiliz uyruklu Sri Rayahu Ningsih Stanton, David James Stanton, Joanna Shirley Stanton ve Mia April Stanton ile sulama yapan belediye işçisi Mehmet Deniz yaralandı.
İtfaiye ve sağlık ekipleri, minibüste sıkışan sürücüyü vinç yardımıyla 3 saatlik çalışmanın ardından araçtan çıkardı.
Kaza yerine gelen minibüs sürücüsünün eşi ve babası fenalık geçirdi.
Sağlık ekiplerince Serik'teki hastanelere kaldırılan yaralılardan minibüs sürücüsü Şen ile Sri Rayahu Ningsih Stanton'un durumunun ağır olduğu belirtildi.