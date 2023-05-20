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Türkiye
AA 20.05.2023 15:53

Bozayıların kavgası dronla görüntülendi

Erzurum'un Oltu ilçesinde 2 bozayının kavgası dron kamerasına yansıdı.

İlçesinin Aksu kırsalında küçükbaş hayvan otlatan Murat Atuğ, bir koyunun eksik olduğunu fark edince dron kaldırdı.

Çoban Atuğ, vizörden bakıp koyununu ararken fark ettiği 2 bozayının kavgasını da kayıt altına aldı.

Atuğ, koyunların güvenliği için bazen dron kaldırdığını belirterek, "Dronu dışarıdaki bir koyunu tespit etmek için kaldırmıştım. Ancak bu kez ayılar görüntüye yansıdı. Ben de onları görüntüledim." dedi.

Görüntülerde, kavgadan sonra bozayıların ormanlık alanda gözden kaybolduğu, ayrıca bir ayının yavru ayıyı öldürdüğü de yer alıyor. 

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