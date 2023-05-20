Babasına ait konutu 5 kişiye kiralayan şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Orduzu Mahallesi Gelinciktepe TOKİ'lerde babasına ait bir ikameti 17-19 Mayıs tarihleri arasında birbirinden habersiz 5 kişiye kiralayarak bu kişileri toplam 100 bin 500 lira dolandırdığı belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, şüpheliyi ikametinin yakınında kovalamaca sunucu yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.