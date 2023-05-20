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Türkiye
AA 20.05.2023 13:46

Telefonla aradıkları 5 kişiyi yaklaşık 10 milyon lira dolandırdılar

İstanbul'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak aradıkları 5 kişiyi yaklaşık 10 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Telefonla aradıkları 5 kişiyi yaklaşık 10 milyon lira dolandırdılar

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak telefonla dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Başakşehir'de 5 ayrı kişinin telefonla aranarak yaklaşık 10 milyon lira dolandırıldığı belirlendi.

Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını izleyen ekipler bir şüphelinin telefonla konuşarak olay yerine geldiğini ve iki kişinin de ona yardım ettiği tespit edildi.

Bu kişilerin kimliklerini belirleyen ekipler, İbrahim D. (18), Aylin K. (24) ve Mehmet V'yi (47) Esenyurt ve Beylikdüzü'ndeki eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen zanlıların işlemleri sürüyor.

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