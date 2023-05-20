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Türkiye
AA 20.05.2023 12:27

Gaziantep'te hava sahasında 'şüpheli cisim' iddiası: 12 saat seferler yapılamadı

Gaziantep'te, bir yolcu uçağının radarınca tespit edildiği iddia edilen 'şüpheli cisim' nedeniyle, uçak seferleri 12 saat yapılamadı.

Gaziantep'te hava sahasında 'şüpheli cisim' iddiası: 12 saat seferler yapılamadı
[Fotograf: AA]

Gece yarısı Gaziantep Havalimanı'na gelen bir uçağın radarı, 9 bin feette henüz tanımlanamayan bir cisim tespit etti.

Pilotların durumu Gaziantep Hava Trafik Kontrol Kulesi'ne bildirmesi üzerine söz konusu uçak Adana'ya yönlendirildi. Gaziantep Havalimanı'ndan gerçekleşecek diğer seferler de Adana ve Şanlıurfa'ya yönlendirildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Olayın yaşandığı andan itibaren Gaziantep'teki biri yurt dışı olmak üzere 18 seferin iptal edildiği öğrenildi.

Gaziantep Havalimanı'ndaki uçak seferleri, şüpheli cisimle ilgili değerlendirmelerin ardından 12 saat sonra yeniden başladı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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