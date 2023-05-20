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Türkiye
AA 20.05.2023 11:48

Depremzedeler GSB yurtlarından memnun

Ülke genelindeki Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında hizmet verilen depremzedelerin; barınma, yemek, içecek gibi temel ihtiyaçları gideriliyor. Yurtlarda misafir edilen vatandaşlar, verilen hizmetlerden memnun.

Depremzedeler GSB yurtlarından memnun
[Fotograf: AA]

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), yurtlarda kalan depremzedeler için tek yürek oldu.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilde etkili olan depremler sonrası GSB yurtlarında misafir edilen vatandaşlar, verilen hizmetlere ilişkin duydukları memnuniyeti dile getirdi.

GSB yurtlarında ihtiyaçlarını gideren depremzede vatandaşlar, yapılan kısa söyleşilerde şu şekilde görüşlerini aktardı.

"Hastanemize kadar var"

Gaziantep'ten Emine Taşdemir, "GSB yurduna Gaziantep'ten torunlarımla birlikte geldim. Yurttakiler sağ olsun bize kapılarını açtılar. Allah razı olsun, üç öğün yemeğimizi veriyorlar. Hizmetleri sonsuz... Hastanemize kadar var. Allah'tan artık ne isteyelim. Çok şükür, teşekkür ediyorum kendilerine." diye konuştu.

"İmkanlar dahilinde hiçbir isteğimiz reddedilmiyor"

Hatay'dan Hanife Erdoğan, "GSB yurduna Hatay'dan geldim. Süreç boyunca personelden, en baştakine kadar hepsinden Allah razı olsun. İmkanlar dahilinde hiçbir isteğimiz reddedilmiyor. Bütün vatandaşların ihtiyacı gideriliyor. Bu konuda kendilerine çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'tan Serdar Oğuzhan, "Buraya 8 kişilik bir aile olarak geldik. İmkanlarımız gayet iyi. Allah devletimize zeval vermesin. Şu anda gençlik merkezinin düzenlediği bir etkinliğe geldik. O etkinlik çerçevesinde lunaparka, oyun alanlarına geldik. Oğlumu, kızımı oynatıyorum. Biraz olsun depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

"Çocuk bezinden, mamasına kadar ihtiyaçlarımızın hepsi karşılanıyor"

Adıyaman'dan depremzede Veysel Pekaydın da "Burada evimizde gibiyiz. İçerisinin sıcaklığı iyi, sıcak suyumuz var. Yemeğimiz veriliyor. Herhangi bir sıkıntımız yok. Çocuk bezinden, mamasına kadar genel zaruri ihtiyaçlarımızın hepsi karşılanıyor. Şu anda gayet kendi evimizde gibiyiz. Bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Allah razı olsun." açıklamasında bulundu.

Hatay'dan Gülistan Ceylan ise "Hatay'da evim yıkıldı. Sonra sağ olsunlar bizi burada kabul ettiler. Allah razı olsun müdürlerimiz çok iyi, çok ilgileniyorlar, çok iyi bakıyorlar." dedi.

"Burada bize yuva açtılar, yuva oldular"

Yine Hatay'dan Pördiye Cellat ise "Depremin ardından gönüllüler bizi buraya getirdi. Çok şükür burada bize yuva açtılar, yuva oldular. Bütün eksiğimizi karşıladılar. Allah onlardan razı olsun. Müdire hanım kapıdaydı, sağ olsun direk sarıldı bana. 'Korkma bir şeyin yok.' dedi. Bize çok moral oldu. Müdürümüz her zaman yanımızda. Eksik olmayın, sağ olun. Hepiniz iyi ki varsınız." şeklinde konuştu.

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Deprem Gençlik ve Spor Bakanlığı
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