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Türkiye
AA 20.05.2023 11:46

İzmir'de yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İzmir'de pazar günü yapılacak "Zübeyde Hanım Koşusu" nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İzmir'de yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Karşıyaka Anayasa Meydanı önünden başlayarak Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda son bulacak olan Zübeyde Hanım Koşusu kapsamında 21 Mayıs'ta 08.00-10.00 arasında Yalı Bulvarı (kara tarafı), Girne Bulvarı ve Atatürk Bulvarının gidiş istikametleri araç trafiğine kapatılacak, bu güzergahlar üzerinde park etmeye müsaade edilmeyecek.

Yalı Bulvarı, Bostanlı'dan Alaybey istikametine gidiş, Girne Bulvarı Yunuslar kavşağı istikametine tek gidiş araç trafiğine açık olacak.

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