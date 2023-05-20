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Türkiye
İHA 20.05.2023 12:03

Baskına gidip kurşun yağmuruna tutuldular

İstanbul'da bir kişi kendisini darbeden kişilerin olduğu kafeteryayı arkadaşlarıyla bastı. Karşı tarafın silahla karşılık vermesi üzerine iki kişi yaralandı. Çıkan silahlı kavga ve müşterilerin panik anları kameralara yansıdı.

Şişli'de iki arkadaş, lüks bir rezidansın önünde karşılaştığı bir grup tarafından darbedildi. 

Olaydan bir hafta sonra aynı rezidansın önüne gelen iki arkadaş, kendisini darp eden kişilerin rezidanstaki kafeteryada olduğunu gördü. Hemen içeriye giren iki arkadaş, kendisini döven şahıslara saldırmaya başladı.

Ancak şahısların silahla karşılık vermesi üzerine ortalık bir anda karıştı.

Defalarca ateş açan saldırganlar, kafeteryaya baskına gelen iki kişiyi vücudunun çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaraladı.

Müşteriler kaçacak yer aradı

Neye uğradığını şaşıran müşteriler ise adeta kaçacak yer aradı. İçlerinden biri ise sürünerek masanın altına saklandı. Olayın arından baskına gelen iki arkadaş ve saldırganlar ise kaçtı.

Dehşet anları ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Polis saldırganları odasında yakaladı

Olayın ardından ihbar üzerine kafeteryaya sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı iki kişiyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kafeteryadan kaçarak rezidanstaki odalarına saklanan iki saldırganı kısa sürede yakaladı.

Yapılan aramada ise olayda kullanılan tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan iki saldırgan, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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