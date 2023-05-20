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Türkiye
AA 20.05.2023 15:37

Şanlıurfa'da deprem konutları 6 ay sonra teslim edilecek

6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından temeli atılan kalıcı afet konutlarının kasım ayı sonu itibarıyla bitirilip depremzedelere teslim edilmesi öngörülüyor.

Şanlıurfa'da deprem konutları 6 ay sonra teslim edilecek
[Fotograf: AA]

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar alanların barınma ihtiyacını karşılamak için çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde depremden etkilenenler için Çoğan Mahallesi'nde yapımına başlanan 26 bloklu 534 konutun inşaatı hızla yükseliyor.

Zemin artı 4 kat yapılan konutlar 2+1 ve 3+1 olacak.

Konutların Yapım Müdürü Mehmet Tunç, depremlerin kendilerini derinden üzdüğünü belirterek inşasının faaliyetinin hızlı bir şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Şanlıurfa'da deprem konutları 6 ay sonra teslim edilecek

TOKİ eliyle Birecik ilçesindeki deprem konutlarının yapımına başladıklarını anlatan Tunç şöyle konuştu:

"Toplamda 26 blok yapılmaktadır. Konut olarak 534 adet konut söz konusu. Binalarımız hızlı bir şekilde yükselmeye başladı. Radye temel sistemi ve tünel kalıp sistemiyle inşaatı yapmaktayız. Depreme dayanıklı ve en güçlü taşıyıcı sistem olduğu için biz inşaatımızı bu şekilde yapmaktayız. Toplamda 72 bin metrekare bir inşaat alanı söz konusu. 20 bin metrekare yeşil alan, fitness alanları, çocuk oyun grupları, oturma alanları, gibi sosyal donatı alanlarımız söz konusudur. Bunun da amacı insanları birbirleriyle iletişim kurabilmeleri, nefes alabilmeleridir. Kasım ayı sonu itibarıyla bu konutları bitirip depremzedelere teslim etmek istiyoruz."

Tunç 4 blokta kaba inşaatın tamamlandığını, buralarda bina içindeki işlerin yapımına başlandığını aktardı.

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Şanlıurfa Deprem
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