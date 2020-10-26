Bolu'da merkeze bağlı Kuzfındık köyünde, bir evde çıkan ve çevredeki 11 eve sıçrayan yangın söndürüldükten sonra başlatılan enkaz kaldırma çalışması devam ediyor.

Ekipler, dün yoğun mücadele sonucu söndürülen yangının ardından bölgede iş makineleri yardımıyla çalışma yürütüyor.

[Fotoğraf: AA]

Evleri yanan bazı aileler geceyi, AFAD tarafından köyün yakınındaki arazide kurulan çadırda geçirdi.

Enkaz altındaki eşyalarını aradılar

Sabahın erken saatlerinde yangın bölgesine gelen aileler, enkaz altında kalan eşyalarını aramaya başladı. Köylüler, zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

[Fotoğraf: AA]

Ekiplerin enkaz kaldırma çalışmasının tamamlanmasının ardından bölgede hasar tespiti yapılacak.