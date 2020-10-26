Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, kurum olarak modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ettiklerini belirtti.

Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığını anlatan Yıldız, bu nedenle sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemlerini tercih ettiklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Kaya Yıldız, suyu depolamanın, inşa edilen sulama tesisleriyle tarım arazilerine ulaştırmak ve bu süreçte su kayıplarını minimum seviyeye indirmenin büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

[Fotoğraf: AA]

"Çiftçimizin üretim konforunu yükseltiyoruz"

Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışlarının, çiftçi gelirlerinde artış sağladığını söyleyen Yıldız, şöyle konuştu:

"Çanakkale'de 15 Nisan'da başlayan sulama sezonu 15 Ekim'de tamamlandı. 2020 yılı sulama sezonunda Çanakkale ilimiz ve ilçelerimizde toplam 243 bin 77 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Çanakkale ve ilçelerimizde 2020 yılında yapılan sulu tarım ile 2020 yılı birim fiyatlarıyla ülkemiz ekonomisine 758 milyon 891 bin 430 lira katkı sağlanmıştır. İnşa ettiğimiz baraj ve göletler, sulama kanalları ile iletim hatları sayesinde suyu toprakla buluşturuyoruz. Yaptığımız toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile tarım arazilerini büyütüyoruz. Çiftçimizin gelirini, üretim konforunu yükseltiyoruz. Böylece kırsal alanlardan göçün belli ölçüde önüne geçtiğimiz gibi gıda arz güvenliğinin de teminatı oluyoruz."