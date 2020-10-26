Haber Giriş: Kaynak: AA
Manisa'da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
İ.H.Ö. yönetimindeki otomobille aynı yöne giden T.P'nin kullandığı kamyonet, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Saruhanlı ilçesi geçişinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki A.B.Ö., Y.B.Ö., C.B.Ö. ve S.Y. yaralandı.
Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan S.Y. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü İ.H.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Sıradaki Haber
Kocaeli'de tedbirlere uymayan 378 kişiye para cezası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz