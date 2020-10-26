Haber Giriş: Kaynak: AA
İskenderun Körfezi'nde Akdeniz foku görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesi altındaki Akdeniz foku, İskenderun Körfezi'nde görüntülendi.
Denizciler Mahallesi açıklarında karaya yakın bir noktada beliren Akdeniz foku, kıyıdaki amatör balıkçıların dikkatini çekti.
Yaklaşık 2 dakika su yüzeyinde kalan fok, daha sonra denize dalarak bölgeden uzaklaştı.
O anlar kıyıdan balık tutan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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