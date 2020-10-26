Geçtiğimiz hafta ortasından bu yana devam eden yağışsız ve sıcak hava bu hafta ortasından itibaren yerini yağışlı ve serin havaya bırakacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İzmir ve Manisa çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde Marmara bölgesinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren yağışlı sistemle birlikte batı kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.