Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da eğlence mekanına 'koronavirüs' baskını: 49 kişiye ceza
İstanbul Ataşehir’de koronavirüs salgınına aldırış etmeden onlarca kişinin parti yaptığı gece kulübüne polis baskın düzenledi. Kapalı olması gereken eğlence merkezinde sosyal mesafeye uymayan 49 kişiye ceza kesildi.
Bir ihbarı değerlendiren Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kayışdağı Caddesi üzerinde bulunan ve kapalı olması gereken eğlence merkezinde denetim gerçekleştirdi.
Yapılan denetimde içeride sosyal mesafe kurallarına uymadığı tespit edilen 49 kişi belirlendi.
Eğlence mekanının pandemi dolayısıyla getirilen sosyal mesafe kuralları kapsamında kapalı olması gerektiğini belirleyen polis ekipleri işletmeye ve içeride bulunan 49 kişiye 3 bin 180'er lira cezai işlem uyguladı.
Mekanda bulunan 49 kişi İçerenköy Polis Merkezine götürüldü.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 08:51
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