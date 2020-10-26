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Ankara'da sağlıkçılara ve polise saldırı: 20 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
Ankara'da hayatını kaybeden gencin yakınları hastane önünde sağlık çalışanlarına ve polise saldırdı. Olaylara müdahale eden Çevik Kuvvet ekipleri 20 kişiyi gözaltına aldı.
Başkentte hayatına son vermek isterken ağır yaralanan genç, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada hayatını kaybeden gencin yakınları, kendileriyle yeterince ilgilenilmediği gerekçesiyle hastane bahçesinde sağlık görevlileri ve polisle tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine öfkeli grup taşlarla polise saldırdı. Zanlılar polis araçlarına da zarar verdi.
[Fotoğraf: İHA]
3 polis memuru yaralandı
Olay yerine giden Çevik Kuvvet ekipleri öfkeli kalabalığa müdahale etti, 20 kişi gözaltına alındı.
Olay sırasında 3 polis memurunun hafif şekilde yaralandığı belirtildi.
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