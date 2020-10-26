Sahte içki zehirlemeye devam ediyor. Can kayıpları her geçen gün artıyor.

İçki içtikten kısa süre sonra fenalaşınca Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 35 yaşındaki Mehmet Doğan hayatını kaybetti.

Doğan'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 35'e yükseldi.

Emniyet güçlerinin kentte sahte içki üreten ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik operasyonları da sürüyor.

40 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, ölümlere ilişkin soruşturmalar kapsamında yakalanan 100 şüpheliden 40'ının tutuklandığını açıkladı.

Ölümlere sebebiyet veren sahte içkilerin bir kısmının marketlerde satılan yüzey temizleyicilerinden, bir kısmının da metanol oranı yüksek etil alkol etiketli ürünlerden üretildiği tespit edildi.

161 bin litre sahte içi ele geçirildi

Yurt genelinde 5 Ekim'den bu yana yürütülen operasyonlarda 161 bin 62 litre ile 6 bin 102 şişe sahte içki ele geçirildi.