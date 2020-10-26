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'Dur' ihtarına uymayan otomobil çekiciye çarptı: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilin çekiciye çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Nevşehir Caddesi'nde polis ekipleri şüpheli üzerine Yasin Yıldırım idaresindeki otomobili durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya çalışırken Atatürk Bulvarı'nda kavşakta bekleyen Arif İnan Sargın idaresindeki çekiciye çarptı.
Olay itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan ve ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yıldırım hayatını kaybetti.
Etiketler: TrafikSon Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 02:37
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