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Konya'da çekici traktörle çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Durmuş Gök idaresindeki çekici, Seydişehir-Bozkır kara yolunun 5'inci kilometresindeki Kesecik mevkiinde, Ahmet Kök yönetimindeki traktörle çarpıştı.
Kazada traktörden düşen Ahmet Kök, sürücüsünün kimliği ve plakası belirlemeyen bir aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan traktördeki Kök'ün eşi Betül Cömert Kök ve kamyon sürücüsü Gök, Seydişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Ahmet Kök'ün cenazesi Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: TrafikSon Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 02:04
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