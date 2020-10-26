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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: Arşiv]
Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu 3 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine operasyon başlattı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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