Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde seyreden Oğuz Y. idaresindeki otomobil, aynı istikamette giden otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar, yine aynı istikamette giden otomobillere çarptıktan sonra durdu.

Yol 1 saat ulaşıma kapandı

Kazada, Oğuz Y'nin kullandığı araçtaki bir kişi ile otomobilde bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yaklaşık 1 saat ulaşımın sağlanamadığı Ankara Yolu Caddesi, kaza yapan araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Öte yandan kaza yapan araçları izleyen meraklı vatandaşların, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadıkları görüldü.