Bursa'da zincirleme kaza: 4 yaralı
Bursa'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 1'i çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle yol yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.
Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde seyreden Oğuz Y. idaresindeki otomobil, aynı istikamette giden otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar, yine aynı istikamette giden otomobillere çarptıktan sonra durdu.
Yol 1 saat ulaşıma kapandı
Kazada, Oğuz Y'nin kullandığı araçtaki bir kişi ile otomobilde bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
Yaklaşık 1 saat ulaşımın sağlanamadığı Ankara Yolu Caddesi, kaza yapan araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.
Öte yandan kaza yapan araçları izleyen meraklı vatandaşların, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadıkları görüldü.