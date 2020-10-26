Haber Giriş: Kaynak: AA
Muğla'da kuyuya düşen tilki kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
Muğla'nın Milas ilçesinde su kuyusuna düşen tilki, itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Yapılan kontrollerin ardından tilki, doğal ortamına bırakıldı.
Burgaz Mahallesi Kocakır mevkiindeki bulunan su kuyusunda tilkinin mahsur kaldığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Kısa süre sonra olay yerine giden Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, su kuyusuna sarkarak tilkiyi kurtardı.
[Fotoğraf: DHA]
Herhangi bir yarasının olmadığı belirlenen tilki, yaşam alanına salındı.
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