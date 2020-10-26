Haber Giriş: Kaynak: AA
Kayseri'de çatı yangını
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, bir binanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken çatı kullanılamaz hale geldi.
Esenyurt Mahallesi Küçük Menderes Caddesi'nde bulunan 2 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Apartman sakinlerinin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.
[Fotoğraf: AA]
Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Çatı katının kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının nedeni araştırılıyor.
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