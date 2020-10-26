Esenyurt Mahallesi Küçük Menderes Caddesi'nde bulunan 2 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Apartman sakinlerinin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

[Fotoğraf: AA]

Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Çatı katının kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının nedeni araştırılıyor.