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DEAŞ'ın Musul vilayet sorumlusu yakalandı
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, DEAŞ'lı teröristlere yönelik operasyonda DEAŞ'ın Irak Musul vilayet sorumlusu ile birlikte 4 kişi yakalandı.
Polis ekipleri, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonu düzenledi.
Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlardan birinin Musul vilayet sorumlusu olduğu öğrenildi.
Etiketler: Terör Örgütü Son DakikaSon Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 08:36
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