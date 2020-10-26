Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Van'da yaklaşık 16 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Van'da tespit edilen bir kamyonda yapılan aramada, 32 paket halinde 15 kilo 877 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen bir kamyon, Gevaş ilçesi uygulama noktasında yakalandı.
Araçta, narkotik madde arama köpeği Bobi ile yapılan detaylı aramada 32 paket halinde toplam 15 kilo 877 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Etiketler: UyuşturucuSon Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 09:52
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