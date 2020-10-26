Haber Giriş: Kaynak: AA
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 20 şüpheliden 18'i yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler olan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda 18'i Irak ve 2'si Suriye uyruklu olmak üzere 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 18 yabancı uyruklu gözaltı alındı.
Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 10:47
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