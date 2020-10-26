Yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında mart ayından itibaren Türkiye genelinde birçok önlem alındı ve bazı kısıtlamalar getirildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasından maske takma zorunluluğuna, özellikle iş yerlerinde hijyen ve fiziki mesafe kuralları gibi hayatın birçok alanında virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan kararları ihlal edenler de oldu.

Antalya'da kuralları ihlal ettikleri için idari para cezası kesilen kişilerden tahsilatların yapılması için Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı harekete geçti.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, geçtiğimiz günlerde, vergi dairesi müdürlüklerinin tahsilatla ilgili Ankara'dan talimatlandırıldığını belirterek, ceza kesilenlerden tahsilatın yapılacağını açıklamıştı.

Kesilen ceza 15 milyon liraya yakın

Cezaların sıkı şekilde takip edildiğine işaret eden Vali Yazıcı, "Çünkü kurallara uymamak, kurallara uyan insanları da üzüyor doğal olarak. Bizi de üzüyor. Lütfen herkes kurallara uysun, biz kimseye ceza kesmek istemiyoruz ama kesilen cezalar tahsil edilecek. Antalya'da şu ana kadar mart ayından bu yana kestiğimiz ceza toplamı 15 milyona yakın" dedi.

Ödemesini yapmayanlar hakkında icra işlemleri başlatılacak

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı, bu konuda görevli olan Muratpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü aracılığıyla il genelinde ceza uygulanan 4 bin 600 civarında kişiye tebligatlarını PTT aracılığıyla gönderdi.

Ceza uygulanan kişilere '6183 sayılı kanun' kapsamında gönderilen ödeme emrine, kişilerin 15 gün içinde itiraz etme hakkı bulunuyor. Tebligatı alanların 1 ay içinde ödemelerini kamu bankaları veya Muratpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne gelerek yapmaları gerekiyor. 1 ay içinde ödemesini yapmayanlar hakkında aynı kanun kapsamında icra işlemleri başlatılacak.

15 gün içerisinde ödeyene yüzde 25 indirim

Kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle ceza kesilen kişiler 15 gün içerisinde yüzde 25 indirimle defterdarlığa bağlı muhasebe müdürlüklerine ödeme yapabiliyor. 15 günlük süreyi geçirenler ise takibe düşüyor ve kesilen cezanın tahsili için yaptırım gücü olması nedeniyle Vergi Dairesi Başkanlığı'na intikal ettiriliyor.