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Gaziantep'te COVID-19 tedbirlerine uymayan 1001 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 1001 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.
Ekiplerin dünkü denetimlerinde 1001 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.
Karantina hükümlerine aykırı davranan 5 kişiye idari işlem yapılırken, denetlenen 508 iş yerinde ise bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 10:17
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