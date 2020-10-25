Haber Giriş: Kaynak: AA
Bolu'da bir evde çıkan yangın köye yayıldı
[Fotoğraflar: AA]
Bolu'da merkeze bağlı Kuzfındık köyünde bir evde çıkan ve çevredeki evlere sıçrayan yangına müdahale ediliyor. Bolu Valisi Ahmet Ümit ilk belirlemelere göre 12 evin yangını açıkladı.
Kuzfındık köyünde, Abdurrahman Kaya’ya ait evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ahşap evi saran alevler, çevrede bulunan ev ile ahırlara sıçradı.
Bolu Valisi Ahmet Ümit ilk belirlemelere göre 12 evin yandığını açıkladı. Büyükbaş hayvanlar telef olurken, bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Köylüler de söndürme çalışmalarına yardımcı olurken, yangını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor.
Evlerinin yandığını gören bazı vatandaşlar sinir krizi geçirdi.
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