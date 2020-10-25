Aydın'ın Efeler ilçesindeki Orta Mahalle'de devriye görevini sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğünden bir polis memuru, yolcu durağında bir kimlik belgesi buldu.

Nüfus cüzdanının KPPS'ye girecek bir aday tarafından düşürülmüş olabileceğini tahmin eden polis memuru, TC kimlik numarasından yola çıkarak kimliğin sahibi Cansel Ünvar'ın ikametine ulaştı.

Polisleri, düşürdüğü nüfus cüzdanıyla görünce büyük şaşkınlık yaşayan Ünvar, sınava girmek üzere evden çıktığını, kimliğini kaybettiğini fark edince de eve dönmek zorunda kaldığını söyledi.

Polis memurları kendisini sınava yetiştireceklerini belirterek, genç kızı polis otosuyla sınavın yapılacağı Mimar Sinan Endüstri Meslek Lisesine götürdü.

Başlamasına 3 dakika kala sınava yetişen Ünvar gözyaşı dökerken, polis ekiplerine de teşekkür etti.