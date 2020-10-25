Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de saat 12.37 sıralarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlı depremin merkez üssünü Bingöl merkez olarak açıkladı.
Saat 12.37 sıralarında meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki deprem yaklaşık 7 kilometre derinlikte kaydedildi.
Etiketler: Son Dakika Deprem AFADSon Güncelleme: 25 Ekim 2020 Pazar 12:58
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