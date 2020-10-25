İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da 24 Ekim'de kamuya açık alanlarda yapılan denetimlere ilişkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri aktardı:

"İstanbul'da 24 Ekim'de kamuya açık alanlarda bin 395 personel ile yapılan denetimlerde, 1135 açık alan (park, bahçe, piknik alanı, pazar yeri, sahil), 1958 iş yeri denetlendi. 16 suç duyurusu, 216 uyarı, 262 idari işlem yapılarak, 342 bin 103 TL ceza kesildi."