Sahte içkiden can kayıpları artıyor. İzmir'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören 2 kişi daha hayatını kaybetti. Kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi. Yurt genelinde toplam can kaybı sayısı ise 75'e ulaştı.

Sahte içki üreten ve satanlara yönelik operasyonlar da sürüyor. İstanbul Sultangazi'de kaçak imalathaneye baskın yapıldı. Operasyonda, plastik tanklar içinde 3 buçuk ton sahte içki ele geçti. Adana ve Malatya'da 5 adrese operasyon düzenlendi. 5 kişi gözaltına alındı. Bin 69 litre sahte içki ele geçirildi.

Yüzey temizleyiciden sahte içki

İçişleri Bakanlığı, ölümlere ilişkin soruşturmalar kapsamında yakalanan 100 şüpheliden 40'ının tutuklandığını duyurdu. Ölümlere sebebiyet veren sahte alkollü içkilerin bir kısmının marketlerde satılan yüzey temizleyicilerinden, bir kısmının da metanol oranı yüksek etil alkol etiketli ürünlerden üretildiği tespit edildi.

Yurt genelinde 5 Ekim'den bu yana yürütülen operasyonlarda 161 bin 62 litre ile 6 bin 102 şişe sahte içki ele geçirildi. Yılbaşından itibaren ülke çapında ele geçen sahte içki miktarı 1 milyon litreyi aştı.