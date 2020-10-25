İstanbul genelinde gece saatlerinden itibaren yoğun sis etkili olmaya başladı.

[Fotoğraf: DHA]

Sürücüler özellikle TEM Otoyolu Hasdal geçişi, D-100 Karayolu Cevizlibağ, Haliç ve Okmeydanı geçişleriyle, Kemerburgaz'da görüş mesafesinin azlığı nedeniyle sıkıntı yaşadı.

[Fotoğraf: DHA]

Ayrıca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de sis zaman zaman etkili oldu.

[Fotoğraf: DHA]

Yoğun sisten dolayı park halinde olan otomobiller ile binalar neredeyse görünmez hale geldi.

[Fotoğraf: DHA]