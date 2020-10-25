Haber Giriş: Kaynak: DHA
İstanbul'da yoğun sis etkili oldu
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da gece saatlerinden itibaren birçok noktada yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi düşerken sürücüler zor anlar yaşadı.
İstanbul genelinde gece saatlerinden itibaren yoğun sis etkili olmaya başladı.
[Fotoğraf: DHA]
Sürücüler özellikle TEM Otoyolu Hasdal geçişi, D-100 Karayolu Cevizlibağ, Haliç ve Okmeydanı geçişleriyle, Kemerburgaz'da görüş mesafesinin azlığı nedeniyle sıkıntı yaşadı.
[Fotoğraf: DHA]
Ayrıca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de sis zaman zaman etkili oldu.
[Fotoğraf: DHA]
Yoğun sisten dolayı park halinde olan otomobiller ile binalar neredeyse görünmez hale geldi.
[Fotoğraf: DHA]
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