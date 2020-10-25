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Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil 6 araca çarptı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş’ta ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil 6 araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken ehliyetsiz sürücüye 2 bin 473 lira ceza kesildi.
19 yaşındaki S.M.T. yönetimindeki otomobil, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı'nda seyir halindeki iki araca çarptı.
Savrulan otomobil, park halindeki 4 araca da çarparak hasar verdi.
Kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu.
Araç sahiplerinin sürücüye tepki göstermesi üzerine kavga çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı sonlandırdı.
S.M.T'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 473 lira ceza kesildi.
Etiketler: TrafikSon Güncelleme: 25 Ekim 2020 Pazar 02:33
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