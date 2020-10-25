Kaymakamlıktan yapılan açıklamada İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, Kaymakam Efecan Şahin başkanlığında toplandığı belirtildi.

Kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanında uyulması gereken ek kuralların ve önlemlerin belirlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda Gölpazarı ilçesi mülki sınırları içerisinde vatandaşlarımızın birbirlerine ev ziyareti, taziye ve 'geçmiş olsun' ziyareti yapmaları ile maske takmaksızın ve sosyal mesafe kuralına uymaksızın toplu olarak bir arada bulunmaları İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile yasaklanmıştır."

Söz konusu karara uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacağı ifade edildi.