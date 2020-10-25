Haber Giriş: Kaynak: AA
Bariyerlere çarparak takla atan araç metrelerce sürüklendi: 2 ölü, 9 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Mahmuriye mevkiinde önce bariyerlere, ardından savrularak aynı istikamette seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobile çarptı.
Takla atıp ters dönen otomobil, 100 metre sürüklendi.
Kazada araçlardaki 11 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
2 yaralının durumu ağır
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'si yaşamını yitirdi.
2 yaralının da durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: TrafikSon Güncelleme: 25 Ekim 2020 Pazar 02:06
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