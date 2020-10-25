Güzelyurt Mahallesi 2134 Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.

Çatıdan yükselen alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

İtfaiye ekipleri alevlere merdiven aracıyla müdahale ederken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Apartmanda oturanlar tahliye edildi. Alevlere teslim olan çatı, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından söndürüldü.

[Fotoğraf: DHA]

Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Polis yangın hakkında araştırma başlattı.