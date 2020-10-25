Haber Giriş: Kaynak: DHA-TRT Haber
İstanbul'da 7 katlı binanın çatısında yangın
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Esenyurt'ta 7 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın söndürüldü, ölen ya da yaralanan olmadı.
Güzelyurt Mahallesi 2134 Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.
Çatıdan yükselen alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
İtfaiye ekipleri alevlere merdiven aracıyla müdahale ederken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.
Apartmanda oturanlar tahliye edildi. Alevlere teslim olan çatı, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından söndürüldü.
[Fotoğraf: DHA]
Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Polis yangın hakkında araştırma başlattı.
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