İddiaya göre, Ö.F.S, arkadaşlarıyla birlikte hazırladıkları sahte içkiyi içmesinin ardından rahatsızlandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine giden sağlık ekiplerince Alaplı Devlet Hastanesine kaldırılan Ö.F.S, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Sahte içkiden zehirlendiği değerlendirilen Ö.F.S'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.