Haber Giriş: Kaynak: AA
Zonguldak'ta sahte içkiden zehirlenen kişi hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, alkol aldıktan sonra rahatsızlanan 17 yaşındaki genç, hastaneye kaldırıldı. Sahte içkiden zehirlendiği değerlendirilen gencin sağlık durumu kritik.
İddiaya göre, Ö.F.S, arkadaşlarıyla birlikte hazırladıkları sahte içkiyi içmesinin ardından rahatsızlandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine giden sağlık ekiplerince Alaplı Devlet Hastanesine kaldırılan Ö.F.S, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Sahte içkiden zehirlendiği değerlendirilen Ö.F.S'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Etiketler: Sahte İçki Sahte AlkolSon Güncelleme: 25 Ekim 2020 Pazar 02:41
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